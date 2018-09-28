مرتجي: لن نخسر الرهان على الجمعية العمومية

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ لكتابة دستور الأهلي.





ويعقد الأهلي اليوم جمعيه عمومية غير عادية بمقر النادي بالجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تم إعدادها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.



