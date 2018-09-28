إزالة الإشغالات أمام المدارس بالهرم (صور)





وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم حسام مقلد الضابط بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة كافة الإشغالات المتواجدة أمام المدارس التي تعوق حركة سير الطلاب، وإزالة عربات بيع المأكولات والمشروبات، ومنع وقوف الباعة الجائلين، كما تم إزالة القمامة المتواجدة على جانبي الطريق.





وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، بحملة مكبرة إزالة الإشغالات وعربات بيع المأكولات والباعة الجائلين أمام المدارس بمنطقة الهرم.