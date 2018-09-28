ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إزالة الإشغالات أمام المدارس بالهرم (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
إزالة الإشغالات أمام المدارس بالهرم (صور)
الحملة
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
قامت شرطة المرافق بالجيزة، برئاسة اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، بحملة مكبرة إزالة الإشغالات وعربات بيع المأكولات والباعة الجائلين أمام المدارس بمنطقة الهرم. 


وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم حسام مقلد الضابط بإدارة شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة كافة الإشغالات المتواجدة أمام المدارس التي تعوق حركة سير الطلاب، وإزالة عربات بيع المأكولات والمشروبات، ومنع وقوف الباعة الجائلين، كما تم إزالة القمامة المتواجدة على جانبي الطريق.


وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المزيد عن: مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة الفجر الجيزة الاشغالات اخبار الحوادث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 11:40:02 AM