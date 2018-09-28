مصطفى عمار يكتب: نجيب بيه.. أستاذ انتشال.. موقفكما مخزٍ تجاه جميل راتب

لم أتوقع أن يكون تصرف نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة وانتشال التميمى رئيس المهرجان بكل هذا التهاون والاستخفاف تجاه رحيل الفنان القدير جميل راتب، الذى توفى صباح نفس اليوم الذى تم فيه افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة، واكتفا الاثنان وأراحا ضميريهما بطلبهما من الحضور الوقوف دقيقة حداد على رحيل الفنان القدير، دون أن يفكرا لحظة فى إلغاء الفقرات الراقصة من حفل الافتتاح تقديراً لروح الفنان الراقى، أو حتى عدم إقامة الحفل الخاص الذى يعقب حفل الافتتاح والتى تصعد فيه راقصات شبه عاريات للرقص والغناء وسط الحضور مع وجود ما لذ وطاب من النساء والشراب! هل جميل راتب كان رخيصا لديهما لهذه الدرجة، وهل تاريخه واحترامه لفنه ووطنه لم يشفع له عندكما بأن تغيرا جدول الاحتفال ليشعر الحضور الذين أغلبهم من النجوم لتقديركما لدور الفنان ومكانته بعد رحيله، وأن الفن عندكما ليس فنانة ترتدى فستانا قصيرا وتتراقص على نغمات الأغانى وتلتقط الصور خلال حفل الافتتاح.. هل فكرتما فى عمل ندوة فى اليوم الثانى مباشرة لـتأبين الراحل والحديث عن مشواره الفنى وتكريمه، وإن غابت هذه الأفكار وهذا الموقف الإنسانى عن عقل انتشال التميمى رئيس المهرجان، كيف تغيب عن الرجل الصعيدى المشهور بمواقفه نجيب ساويرس.. فى الحقيقة أنا أشعر بالخجل لكما!!