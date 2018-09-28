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مجلس إدارة الأهلي يتواجد بين الأعضاء لتذليل أية عقبات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:02 ص
مجلس إدارة الأهلي يتواجد بين الأعضاء لتذليل أية عقبات
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علي نبوي
 

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التواجد في مقر النادي بالجزيرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ لتذليل أية عقبات تواجه أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا بكثافة شديدة؛ للمشاركة في وضع دستور النادي.


وتواجد جميع أعضاء المجلس، داخل مقر النادي وبين الأعضاء؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية والعرس التاريخي للأهلي.


وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر الأهلي بالجزيرة، للمشاركة في اليوم التاريخي للنادي؛ لتأسيس دستور جديد من أجل مستقبل الأهلي.


ويعقد الأهلي اليوم، جمعيه عمومية غير عادية، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم إعدادها بواسطة فقهاء القانون، وخبراء في جميع المجالات.

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