مجلس إدارة الأهلي يتواجد بين الأعضاء لتذليل أية عقبات

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التواجد في مقر النادي بالجزيرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ لتذليل أية عقبات تواجه أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا بكثافة شديدة؛ للمشاركة في وضع دستور النادي.





وتواجد جميع أعضاء المجلس، داخل مقر النادي وبين الأعضاء؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههم، ومشاركتهم في هذه الاحتفالية والعرس التاريخي للأهلي.



