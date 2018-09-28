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الأونروا: تعهدات بدعم الوكالة بـ118 مليون دولار

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:55 ص
الأونروا: تعهدات بدعم الوكالة بـ118 مليون دولار
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أعلن المتحدث الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة، "الأونروا"، سامي مشعشع، اليوم الجمعة، أن الوكالة حصلت على تعهدات بدعمها بـ118 مليون دولار، وذلك خلال اجتماع خاص على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العجز المالي المتبقي للعام الجاري يبلغ 68 مليون دولار.

وحصلت الأونروا على 118 مليون دولار خلال اجتماع خاص على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. العجز المالي المتبقي لهذا العام 68 مليون دولار.

وقال مشعشع في بيان له: "انفض الاجتماع الخاص لدعم الأونروا والذي تم برعاية أردنية وتركية ويابانية وسويدية والمجموعة الأوروبية حيث تعهدت العديد من الدول بتقديم دعم مالي إضافي بلغ 118 مليون دولار لينخفض العجز المالي للأونروا من 186 مليون دولار إلى 68 مليون دولار مع العلم أن العديد من الدول أعلنت أنها ستحدد تبرعاتها الإضافية للأونروا لاحقا".

وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا بدأت العام الحالي بعجز بلغ 446 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قطع مساعداتها المالية التي قدمها للسلطة الفلسطينية وللمؤسسات الصحية وكافة القطاعات فضلا عن وقفها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مطلع سبتمبر الجاري.

وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا، إلا أنها قلصت، مطلع العام الجاري من تمويلها للوكالة، إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام.

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