العاصفة روزا تتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة في المحيط الهادي





أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن العاصفة روزا تحولت إلى إعصار من الفئة الرابعة في المحيط الهادي وإن أقصى سرعة للرياح بلغت 230 كيلومترات في الساعة.





وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يقع الإعصار روزا على بعد 975 كيلومتراً عن الطرف الجنوبي لولاية باها كاليفورنيا المكسيكية، وإن أقصى سرعة للرياح داخل الأعصار بلغت 230 كيلومترات في الساعة الساعة تقريبا وهو من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من 5 درجات.





ومن المتوقع أن يصل الإعصار روزا إلى اليابسة 1 أكتوبر، لكن بحلول ذلك الوقت سوف يضعف إلى مستوى عاصفة مدارية.



