واردات آسيا من النفط الإيراني تسجل أدنى مستوى في شهرين

أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع الناقلات أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بلغت أدنى مستوى في شهرين خلال أغسطس آب متضررة من انخفاض مشتريات كوريا الجنوبية بأكثر من 80 في المئة قبيل العقوبات الأمريكية الوشيكة على طهران.





ووفقا للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.57 مليون برميل يوميا من إيران، وهو ما يقل 4.1 بالمئة عن أغسطس آب 2017 ويمثل تراجعا بنحو 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.





ومن المتوقع أن يسجل إجمالي مشتريات الدول الأربع من الخام الإيراني مزيدا من التراجع خلال الأشهر القادمة. وتضغط واشنطن على الحلفاء لتقليص وارداتهم من النفط الإيراني إلى صفر حالما تبدأ العقوبات في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.





وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في وقف تحميل النفط الإيراني مؤقتا، حيث يبدو من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمنح طوكيو إعفاء من العقوبات وفقا لما ذكره رئيس اتحاد مصافي البلاد الأسبوع الماضي.





وهبطت صادرات النفط والمكثفات الإيرانية بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول 2018، وفقا لما ذكره معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء.





وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لتعويض هبوط الإمدادات القادمة من إيران.





وهوت واردات كوريا الجنوبية في أغسطس آب 84.2 في المئة إلى 64 ألفا و516 برميلا يوميا. وقالت مصادر إنها أوقفت جميع شحنات النفط الإيراني اعتبارا من يوليو تموز للمرة الأولى في ست سنوات.





وارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني 2.3 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي إلى 804 آلاف و839 برميلا يوميا وفقا لبيانات تدفق النفط على تومسون رويترز ايكون. وأوقفت الصين في وقت سابق من هذا العام نشر البيانات التفصيلية لواردات البلاد من الخام.





في الوقت ذاته، قفزت واردات الهند من إيران في أغسطس آب 55.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 522 ألفا و900 برميل يوميا. وقال وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس إن الهند ملتزمة بشراء النفط الإيراني واستمرار التعاون بين البلدين.

