أردوغان: أمريكا لم تف بتعهداتها في منبج السورية





نقلت صحيفة حريت التركية اليوم الجمعة، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا.





وبموجب اتفاق بين الدولتين في يونيو الماضي، تقوم القوات التركية والأمريكية حالياً بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب منها، وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد ينشطون على أراضيها.





ولكن أردوغان قال إن "وحدات حماية الشعب لا تزال في منبج"، واتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها في يونيو(حزيران) الماضي.





ونقل عنه قوله للصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة "لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج ولم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة، أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد".

وأضاف "الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها".