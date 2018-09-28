تواصل - السعودية | حقيقة اعتداء ممرضة على طفل داخل أحد المستشفيات بالمملكة

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أكدت وزارة الصحة، أن المقطع المتداول والمنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه اعتداء ممرضة على طفل مريض، هو لمريض في مستشفى بدولة تايلاند.





وكان مقطع متداول وثق اعتداء ممرضة بشكل عنيف على طفل مريض في وحدة للعناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث زعم متداولو المقطع أن الحادثة وقعت في أحد المستشفيات بالمملكة.





ونفت وزارة الصحة هذه الحادثة جملة وتفصيلاً بعد تداول وسم بعنوان: “الطفل فالح يا وزير الصحة”، مؤكدة أن الحادث وقع خارج المملكة.





المصدر:- صحيفة تواصل



