أسعار النفط الرسمية اليوم على مستوى العالم

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.





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وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبيرعليه.









وارتفعت عقود برنت الأكثر نشاطا للتسليم في ديسمبر جلسة التداول، بقيمة 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 81.38 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضًا عقود برنت تسليم نوفمبر، التي ينتهي تداولها، اليوم، مسجلة 81.72 دولار للبرميل.





وصعدت عقود الخام الأمريكي الخفيف 55 سنتا لتبلغ عند التسوية 72.12 دولار للبرميل.