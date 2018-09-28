أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهات للكيلو، والموز 6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 25 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 40 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 6 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو، والخوخ 10 جنيهات للكيلو.



شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو المانجو ما بين 10 الي 25 حسب النوع، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 7 الي 10 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.