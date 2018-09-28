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الطماطم تسجل 10 جنيهات للكيلو في أسواق الإسماعيلية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:38 ص
الطماطم تسجل 10 جنيهات للكيلو في أسواق الإسماعيلية
طماطم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 7 الي 8 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 9 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 9 جنيهات، البامية 6 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، الخيار 7 جنيهات، الثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 8 جنيهات، الباذنجان 8 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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