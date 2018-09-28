لا تجد المتعة معك

لسيدة الفاضلة

مشكلتى مع زوجتى او مشكلة زوجتى معى انى رومانسي جدا وهى واقعية

اعشق حضنها وتقبيلها ومداعبتها دائما فى الوقت الذى اكون موجود فية فى المنزل

اعمل خارج مصر وزوجتى معى منذ السفر للعمل بالخارج ليس لنا الى بعضنا البعض

هى تتضايق من كتر الاحضان والبوس والمداعبة الجنسية

اعشق جسمها ولا اشبع منها

مشكلتى معها انها لا تستجيب لرومانسيتى معها واراها جافة عندما اقبلها واجدها غير متجاوبة

العلاقة الحميمة نفس الشئ لا اراها فى كامل شهوتها مع اننى اداعبها بكل ما تتخيلينة ويثير أى إمرأة

حاولت كثيرا الابتعاد وان نحيا الحياة العادية التى ليس لها اي طعم ولكنى لا استحمل وارجع ذليل لحضنها ومداعبتها وهى ترفضنى بعض الاوقات وبعضا لا تبادلنى نفس المشاعر مجرد ارضاء لى ليس الا

ارجوا من سيادتك مساعدتى على حل هذة المشكلة التى تؤرقنى كثيرا وتنغص عليا حياتى

شكرا





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

هناك الكثير من النساء لا يجدن في العلاقات الخاصة متعة تساوي متعة الزوج وترجع الاسباب احيانا الي مشاكل عضوية وهناك مشاكل نفسية وبعضها ثقافة منذ الصغر بسبب تنبيهات الامهات الشرقيات بناتهن بشكل خاطيء .. امامك حلان .. اما ان تناقشها بهدوء عن اسباب انصرافها عنك او تغير من اسلوب معاملتك معها اثناء العلاقة الخاصة ربما هي لا تجد فيما تفعله متعة تتناسب مع طبيعتها وتخجل ان تصارحك .. حاول وان حدث جديد اخبرني برسالة وشكرا لك .



