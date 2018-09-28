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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:36 ص
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 28 ـ 9 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
لحوم - أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، أسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 80 و120 جنيها في مختلف شوادر البيع.

حيث سجل سعر كيلو اللحوم في منفذ المنتزة 80 جنيها للكيلو، وفي سوق الجمعة 100 جنيه للكيلو والمناطق الشعبية 90 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر اللحوم الضأن 140 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 115 جنيهًا.

بينما وسجل سعر اللحم البرازيلي من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر اللحم السوداني من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل سعر الضأن المستورد من 60 إلى 70 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي الطازجة 130 جنيهًا.
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