سر ظهور هنا شيحة بمشهدين في فيلم "عيار ناري"

كشفت الفنانة هنا شيحة عن سبب موافقتها على الظهور كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "عيار نارى" المقرر انطلاقه فى دور العرض يوم 3 أكتوبر المقبل، موضحة أن المخرج كريم الشناوى عندما عرض عليها السيناريو تحمست للفكرة بشكل كبير خاصة أنها قامت بقراءة السيناريو بشكل كامل وأعجبت به.





وأشارت هنا شيحة في تصريحات صحفية، إلى أن الفيلم هو التجربة الأولى للمخرج كريم الشناوى وأنها تتوقع له مستقبل فهو على يعرف ماذا يريد ويهتم بكل تفاصيل السيناريو، مؤكدة أنها سعيدة بالعمل معه مضيفة أن "عيار نارى" جاء مختلف عن تجربتها فى فيلم "الديزل" الذى شاركت به وما زال يعرض فى السينمات حاليًا وظهرت فيه بدور مختلف وجديد عليها.





فيلم "عيار نارى" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، وتأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى فى أولى تجاربة الإخراجية.