الزمالك في مهمة صعبة أمام القادسية بالبطولة العربية

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره القادسية الكويتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على استاد جابر الاحمد الدولي، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من البطولة العربية.





يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واللحاق بالثلاثي المصري المتأهل لدور الثمن النهائي من البطولة، حيث فاز الأهلي على النجمة اللبناني، والإسماعيلي على الكويت الكويتي، والاتحاد على الترجي التونسي.





وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب، ليأزم موقف الأبيض في لقاء اليوم، حيث يلعب الفريق على فرصتين الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة.





واستدعى جروس للقاء اليوم قائمة تضم كل من: "محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد - محمود علاء – محمد عبد الغنى – حمدى النقاز – احمد فتوح – محمود حمدى الونش – كماتشو – بهاء مجدى - طارق حامد –محمود عبد المنعم كهربا – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم –عبد الله جمعه –محمد حسن - كاسونجو – يوسف اوباما – عمر السعيد – حميد أحداد.





ومن المنتظر أن يبدأ الأبيض لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش





خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح.





خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن





خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.





القادسية يتسلح بعاملي الأرض والجمهور

وعلى الجانب الأخر يتسلح فريق القادسية الكويتي بعاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي عقبة الزمالك والتأهل للدور ثمن النهائي، بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق في لقاء الذهاب.





طاقم تحكيم أردني

ويدير لقاء اليوم طاقم تحكيم أردني بقيادة أدهم مخادمة حكم ساحة، ويعاونه أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد تاني، وعمر المعاني حكم رابع.