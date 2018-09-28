رامون دياز يكشف كواليس إقالته من تدريب اتحاد جدة





كشف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب اتحاد جدة السابق، كواليس عمله داخل العميد وأسباب رحيله وسوء النتائج والأداء خلال الأربعة مباريات الرسمية التي خاضها.





وقال ‏دياز لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية: "دور ابني ايميليانو مهم جداً ولم أعطيه أكبر من مساحته في الفريق".





وتابع حديثه: "إيمليانو لم يكن يرغب أن ندرب الاتحاد لأنه متعلق بالهلال ولكن أرغمته على الموافقة".





وأضاف: "لن أعود مجدداً إلا لتدريب الهلال، وايمليانو كان محقاً عندما نصحني بعدم تدريب فريق آخر غير الهلال".





وأكمل: "المقيرن متحمس جداً ويعمل على إعداد الفريق بشكل قوي ولكن الاتحاد فريق جديد ومفكك، ‏أشكر تركي ال الشيخ على التغييرات الكبيرة التي أحدثها في الدوري السعودي".





وأوضح: "‏فلانويفا انخفض مستواه بسبب عدم تناسب طريقة لعب الفريق معه وارتكب أخطاء مثل بقية اللاعبين وأؤكد انه لا يوجد مشاكل معه".





وأكد: "اختيارات المشرف العام على الفريق اختار لاعبين الاجانب لا يتناسبون مع طريقتي الهجومية لذلك واجهت خللا كبيرا في المباريات".





واستطرد: "‏بعد التعاقد معي اجتمعت مع الادارة واعطيتهم المواصفات التي احتاجها في اللاعبين واقترحت بعض الأسماء ووقعوا مع كريم الاحمدي رومارينيو والبقية المشرف هو الذي تعاقد معهم وبمواصفات لم تكن متوافقة للتي طلبتها".



