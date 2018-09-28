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مانشستر سيتي يخطط لضم نجم ليون

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:23 ص
مانشستر سيتي يخطط لضم نجم ليون
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وكالات
 
قالت تقارير صحفية إنجليزية، مساء أمس الخميس، إن نادي مانشستر سيتي، ما يزال يسعى لضم أحد نجوم نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب تانجي ندومبيلي، نجم وسط أولمبيك ليون.

وأكدت شبكة "Le 10 Sport" الفرنسية، أن السيتي قد يقدم عرضًا جديدًا لضم ندومبيلي في الانتقالات الشتوية، بعدما رفض ليون التخلي عن موهبته مقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني، خلال الصيف الماضي.

وبدأ ندومبيلي بشكل قوي مع ليون في الموسم الحالي، وقد برز بشكل أساسي في تشكيلة المدرب برونو جينيسيو، ولعب دور البطولة في فوز فريقه على مانشستر سيتي في دوري الأبطال على ملعب الاتحاد.

ويسعى مانشستر سيتي إلى التعاقد مع نجم ليون كي يكون بديلًا للبرازيلي فرناندينيو في وسط الملعب، خاصة بعد فشل صفقة جورجينيو، وانتقاله إلى تشيلسي.

يذكر أن ليون جدد عقد ندومبيلي هذا الموسم، لينتهي في صيف 2023.

وأكدت الصحيفة أن هناك عدة أندية إنجليزية أبدت اهتمامها بضم اللاعب، مثل توتنهام وليفربول.

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