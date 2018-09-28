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اليوم.. "عمومية مجلس الدولة" تناقش اللائحة والميزانية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:13 ص
اليوم.. عمومية مجلس الدولة تناقش اللائحة والميزانية
مجلس الدولة
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تعقد اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية العادية والطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة في مقر النادي بالمنيل لمناقشة تقرير النشاط وتقرير الميزانية الخاص بالنادي، وكذا للتصويت على مشروع اللائحة الجديدة للنادي.

وتناقش الجمعية العمومية غير العادية إقرار اللائحة الخاصة بالنادي، والتي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٧، فيما تناقش الجمعية العمومية العادية إقرار ميزانية النادي عن العام المالي السابق، وتقديم النشاط.

كما سيتم عرض إنجازات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة، وأهمها إنجاز ملف المدينة السكنية الذي كان معطلا من قبل، واستحداث العديد من الخِدْمات التي تخص قضاة مجلس الدولة.

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