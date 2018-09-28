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شاهد.. آخر ظهور لـ"تارة فارس" ‎قبل مقتلها برصاص مجهول (فيديو)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:56 ص
شاهد.. آخر ظهور لـتارة فارس ‎قبل مقتلها برصاص مجهول (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ظهور لملكة جمال بغداد 2015 تارة فارس عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك قبل اغتيالها، أمس الخميس ببغداد بالعراق.

كانت وزارة الصحة العراقية، مقتل عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، إثر تعرضها لإطلاق نار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان مقتضب إن "إحدى مستشفيات بغداد تلقت، اليوم، جثة تارة فارس وكانت مصابة بعدة طلقات نارية"، بحسب فضائية "السومرية" العراقية.

كما أشارت الفضائية العراقية، إلى أن الداخلية العراقية، فتحت تحقيقا في مقتل تارة فارس.

يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.

وتعتبر تارة فارس، من بين إحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.     


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