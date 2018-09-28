مباشرة مباراة الاتحاد ووادي دجلة بث مباشر بدون تقطيع

يلتقى الاتحاد السكندرى نظيره وادي دجلة، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الجمعة، المقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية.

ويخوض فريق الاتحاد السكندري مباراة اليوم تحت قيادة فنية جديدة بقيادة حلمي طولان المدير الفني الجديد للفريق خلفا لمحمد عمر والذي رحل بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لتحسين وضعه في جدول المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط جمعها من فوز وحيد و4 تعادلات وهزيمتين.

وعلى الجانب الأخر يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء، تحت شعار لابديل عن الفوز حيث لم يحصد سوى 4 نقاط في 7 مباريات، وأصبح وضع الفريق صعب للغاية مع مدربه اليوناني تاليس، حيث يحتل الفريق المركزالأخير للبطولة.

وحقق الاتحاد الفوز برباعية نظيفة على دجلة في أخر لقاء جمع بينهما بالموسم الماضي.

وسيعول حلمي طولان المدير الفني للاتحاد على الخبرات الطويلة لمهاجمه خالد قمر، بينما سيقود دودو الجباس هجوم الفريق الدجلاوي غدا بحثا عن تحقيق ثاني فوز لهم بالمسابقة.

وستذاع مباراة اليوم على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.