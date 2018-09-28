مشاهدة مباراة الوداد واهلي طرابلس بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة أبوظبي الرياضية HD 1

يستضيف فريق أهلي طرابلس الليبي نظيره الوداد المغربي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب الطيب المعيري بمدينة صفاقس التونسية ملعب فريق الأهلي الليبي في هذه المباراة.

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يلتقي فريقي الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس في التاسعة مساءا اليوم الجمعة 28-9- 2018 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، وتقام المباراة على ملعب الطيب المعيري بمدينة صفاقس التونسية، وتشهد البطولة العربية هذا العام صراعا من نوع خاص حيث تعد هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة للأندية العربية.

ويسعى الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية والذهاب بعيدا في البطولة العربية للمنافسة على اللقب، خاصة بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا على يد وفاق سطيف الجزائري.

ويدخل فريق أهلي طرابلس مباراة اليوم تحت قيادة فنية مصرية للمخضرم إيهاب جلال، وكيفيه فقط التعادل بدون أهداف للتأهل للدور المقبل.

ومن المنتظر أن يلعب أهلي طرابلس بتشكيل مكون من كلا من: محمد نشنوش في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع معاذ عبود وعلى معتوق ومحمد الترهوني ومحمد والو، بالإضافة لكلا من بدر حسن وسالم عبلو وعبد الرحمن العمامي وعامر التاروغي في الوسط وثنائي هجوم مفتاح طقطق وأنيس السلتو.

وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يلعب الوداد كالتالي:

في حراسة المرمى ياسين الخروبي، ورباعي الدفاع ابراهيم الشيخ كومارا – نعيم أعراب- محمد الناهيري- عبد اللطيف نصير، ثم صلاح الدين السعيدي- ابراهيم النقاش- وليد الكرتي- محمد أوناجم- اسماعيل الحدادفي الوسط، ومهاجم وحيد هو ويليام جيبور.

وتم تحديد ملعب الطيب المعيري بصفاقس لمباراة اليوم لتكون ملعبا لأهلي طرابلس بسبب ظروف البلاد.

وستقوم قناة "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة ببث المباراة على الهواء مباشرة في التاسعة مساءا.