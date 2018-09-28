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شاهد الان.. مباراة الوداد ضد اهلي طرابلس بث مباشر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:21 ص
شاهد الان.. مباراة الوداد ضد اهلي طرابلس بث مباشر
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بقيادة إيهاب جلال بث مباشر اليوم الجمعة 28-9-2018 في البطولة العربية لكرة القدم لكرة القدم، مشاهدة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بث حي ومباشر.

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معلومات عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بدون تقطيع اليوم الوداد Vs الأهلي، البطولة : البطولة العربية ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية HD 1، الملعب : ملعب الطيب المهيري.

موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي بث مباشر اليوم 28-9-2018 في كاس البطولة العربية، كورة اون لاين شاهد الان يوتيوب مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

شاهد البث المباشر مباراة الوداد البيضاوي المغربي وأهلي طرابلس الليبي يوتيوب من هنا..
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