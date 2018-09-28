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بث مباشر العين الإماراتي وشباب الأهلي دبيأون لاين اليوم 28-9-2018

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:18 ص
بث مباشر العين الإماراتي وشباب الأهلي دبيأون لاين اليوم 28-9-2018
حسين الشحات
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم الجمعة 28-9-2018 في دوري الخليج العربي لكرة القدم لكرة القدم، مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بث حي ومباشر.

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معلومات عن مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بدون تقطيع اليوم شباب الأهليى دبي Vs العين، البطولة : دوري الخليج العربي ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية، الملعب : استاد هزاع بن زايد - بنادي العين.

موعد مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي اليوم في تمام الـ 19:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بث مباشر اليوم 28-9-2018 في دوري الخليج العربي، كورة اون لاين شاهد الان يوتيوب مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي.

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