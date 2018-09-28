مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بث مباشر

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معلومات عن مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي بدون تقطيع اليوم شباب الأهليى دبي Vs العين، البطولة : دوري الخليج العربي ، القنوات الناقلة : أبوظبي الرياضية، الملعب : استاد هزاع بن زايد - بنادي العين.



موعد مشاهدة مباراة العين الإماراتي وشباب الأهلي دبي اليوم في تمام الـ 19:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساءاً بتوقيت مصر .



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