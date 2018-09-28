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7 ملايين مشاهدة لتريلر "Fantastic Beasts" خلال 72 من طرحه (فيديو)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:32 ص
7 ملايين مشاهدة لتريلر Fantastic Beasts خلال 72 من طرحه (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرحت الشركة المنتجة Fantastic Beasts، التريلر الأخير للجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

ومن المقرر عرضه فى 21 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض الأمريكية والعالمية.

وحقق التريلر الأخير مشاهدات تقترب من7 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتدور قصة الفيام حول العالم السحري الذى يضم مغامرات في الكثير من المجالات والتي يقوم بها نيوت سكاماندر.

الفيلم من بطولة إيدي ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجوني ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.

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