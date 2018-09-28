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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:18 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يوم السبت بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 

 

يستضيف نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق برايتون، يوم السبت 29-9-2018 على ملعب "الاتحاد" في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

 

ويسعى برايتون في تثبيت اقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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