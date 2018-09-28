"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتسجل درجة بالقاهرة العظمى 34 والصغرى 24.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متوسطة الشدة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.