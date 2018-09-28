محمد محسن يعلن تعرضه لحادث سرقة أجزاء من سيارته
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:04 صالفجر الفني
أعلن المطرب محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سرقة بعض القطع من سيارته مثل الإشارات والإكصدام وإريال الراديو.
وعلق على الواقعة قائلًا: "امبارح الفجر حرامي سرق حاجات من عربيتي زى الإشارات وحته من الأكصدام وإريال الراديو! ".
وتسائل :"بس تفتكروا سرقهم ليه؟ وهيعمل بيهم إيه؟ وهيبيعهم لمين؟ وبكام؟ وهل سرقهم عشان محتاج ولّا السرقة في دمّه؟".
وأضاف: "أنا مسامحه لو كان محتاج والله يتوب عليه ويعين الناس على أحوالهم ويوهبنا الستر والرزق الحلال".
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