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محمد محسن يعلن تعرضه لحادث سرقة أجزاء من سيارته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:04 ص
محمد محسن يعلن تعرضه لحادث سرقة أجزاء من سيارته
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الفجر الفني
 

أعلن المطرب محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سرقة بعض القطع من سيارته مثل الإشارات والإكصدام وإريال الراديو.

وعلق على الواقعة قائلًا: "امبارح الفجر حرامي سرق حاجات من عربيتي زى الإشارات وحته من الأكصدام وإريال الراديو! ".

وتسائل :"بس تفتكروا سرقهم ليه؟ وهيعمل بيهم إيه؟ وهيبيعهم لمين؟ وبكام؟ وهل سرقهم عشان محتاج ولّا السرقة في دمّه؟".

وأضاف: "أنا مسامحه لو كان محتاج والله يتوب عليه ويعين الناس على أحوالهم ويوهبنا الستر والرزق الحلال".


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