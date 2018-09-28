محمد محسن يعلن تعرضه لحادث سرقة أجزاء من سيارته





أعلن المطرب محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سرقة بعض القطع من سيارته مثل الإشارات والإكصدام وإريال الراديو.





وعلق على الواقعة قائلًا: "امبارح الفجر حرامي سرق حاجات من عربيتي زى الإشارات وحته من الأكصدام وإريال الراديو! ".





وتسائل :"بس تفتكروا سرقهم ليه؟ وهيعمل بيهم إيه؟ وهيبيعهم لمين؟ وبكام؟ وهل سرقهم عشان محتاج ولّا السرقة في دمّه؟".





وأضاف: "أنا مسامحه لو كان محتاج والله يتوب عليه ويعين الناس على أحوالهم ويوهبنا الستر والرزق الحلال".







