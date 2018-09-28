مدرب المنتخب يوجه صدمة كبيرة لنجم الأهلي

استقر خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، على منح أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، فرصة قيادة هجوم الفراعنة أمام سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة مصر مع سوازيلاند يوم 12 أكتوبر المقبل، في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

واستبعد "أجيري" فكرة الاعتماد على مروان محسن بسب ابتعاده عن المشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويشارك كوكا مع فريقه بالدوري اليوناني بشكل أساسي حيثُ سجل هدفًا بمرمى فريق بانيونيوس، في الجولة الرابعة من البطولة.