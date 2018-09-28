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مدحت صالح يحيي احتفالات الذكرى 45 لنصر أكتوبر بشرم الشيخ

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:59 ص
مدحت صالح يحيي احتفالات الذكرى 45 لنصر أكتوبر بشرم الشيخ
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يحيي المطرب مدحت صالح، الحفل الكبير بالذكرى 45 لنصر أكتوبر المجيد، الذي تنظمه قناة "mbc" بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن يقدم  مدحت صالح، خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة من بينها "كوكب تانى، المليونيرات، قولولها"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها جمهوره.
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