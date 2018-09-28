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كريستيان جروس يستقر على تشكيل الزمالك أمام القادسية الكويتي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:29 ص
كريستيان جروس يستقر على تشكيل الزمالك أمام القادسية الكويتي
الزمالك
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رامي بشاي
 

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمباراة اليوم أمام القادسية الكويتي، في إياب دور ال32 من البطولة العربية للأندية.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

 

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

 

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح.

 

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، محمود عبد المنعم كهربا، إبراهيم حسن

 

خط الهجوم: كابونجو كاسونجو.

 

 

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