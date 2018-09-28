عاجل.. الهضبة يفاجئ جمهوره بأغنية "قالك ندم" من ألبومه الجديد (فيديو)

فاجأ المطرب الهضبة عمرو دياب، جمهرو إحدى حفلاته بإحدى المدن الساحلية، بأغنيته الجديدة "قلبك ندم".





ويستعد الهضبة، لطرح ألبومه الجديد "كل حياتي" غدًا وذلك عبر إحدى شركات المحمول المتعاقد معها، ومن ضمن أغاني الألبوم التي لم يطرحها أغنية " ".





الأغنية من كلمات صابر كمال الحان عمرو دياب توزيع نادر حمدى.





وتقول كلمات الأغنية: " عيب الكلام ده خلاص قِدم.. ده أنا إللي قولته علي يوم بعادنا لو جه فـ خيالك تتصدم .. مَثل يا طيب.. ولوم في طبعي وأغلط وعيّب.. مالكش عندي غير كلمة واحده.. بس أقولها إزاي دي طيب.. قال ايه راجع ندمان وفاكرنى زى زمان.. قال بعد ماعاش حياته بيقولى كان يا مكان.. قالك بعدنى قول كان فى توهه ده الوهم خدنى.. غمانى قلبى وقِدر عليا.. ولما عقلى فتَح نجدنى.. نفسك ضامنها خلاص دى حاجه بينك وبينها الدنيا عندك اغلط وجرب.. واى حسبه خرجنى منها".





يذكر أنه سيتم طرح الألبوم عبر قناة عمرو دياب الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" يوم علي أن يُطرح بالأسواق يوم 1 أكتوبر و عبر "الأي تيونز" يوم 3 أكتوبر المقبل.





يضم ألبوم"كل حياتي" 10 أغاني، وتعاون دياب، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي أل شيخ، محمد يحيي، عمرو مصطفي، أحمد الهرمي،أسامة الهندي، ونادر حمدي.