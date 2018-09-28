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عاجل.. هولندا تعتقل 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:28 ص
عاجل.. هولندا تعتقل 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي
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أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى.

وقالت النيابة العامة الهولندية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية /الخميس/ - إن المعتقلين "خططوا لتنفيذ الهجوم باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشينكوف وتفجير سيارة مفخخة.

وأضاف البيان أن من بين المعتقلين "رجلا من أصل عراقي يبلغ من العمر 34 عاما أدين بالسجن عام 2017 بتهمة محاولة السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش".

ووفقا للسلطات الهولندية، فقد أدين اثنان آخران من المعتقلين بمحاولة التوجه إلى العراق أو سوريا، لافتة إلى أن عملية الاعتقال جرت في مدينة أرنهيم شرق هولندا، ومدينة فيرت جنوب البلاد.
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