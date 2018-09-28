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مشاهدة مباراة الشباب والرائد بث مباشر اليوم الجمعة 28-9-2018 جودة HD

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:13 ص
مشاهدة مباراة الشباب والرائد بث مباشر اليوم الجمعة 28-9-2018 جودة HD
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفا ثقيلا على الرائد في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت السعودي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري السعودي على ملعب  الملك عبدالله ببريدة.

 

ويدخل الشباب مباراة اليوم بحثا عن الفوز من أجل المنافسة على المربع الذهبي للبطولة، بعد تعادله في المباراة الماضية أمام الفتح السعودي، ويحتل الشباب المركز الخامس حاليا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة.

 

ومن المنتظر أن يخوض الشباب مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:

 

الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، ورباعي الدفاع جمال بالعمري، جامان، إيلر سيلفا، لويز أنطونيو، بالإضافة لهتان باهبري، صالح القميزي، عبدالله الخيبري، بوديسكو في الوسط، وثنائي هجومي آرثر كايكي، ناصر الشمراني.

 

بينما يبحث الرائد عن تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي، والابتعاد عن مؤخرة الجدول، وكان الرائد قد خسر في مباراته الاخيرة أمام الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحتل الفريق المركز الـ13 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الرائد بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى دوخة، ورباعي الدفاع العمري، المسلم، الفهد، الشامخ، ثم امورا، الفرحان، السوادي، فرحان حساني الغناسي في الوسط، ومهاجم وحيد هو أحمد حمودان.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة الشباب ضد الرائد في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة 28-9-2018، السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.، وتذاع المباراة على قنوات ksa sports الرياضية السعودية بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس .

 

ويمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر هنا..

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