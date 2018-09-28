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4 مواجهات ودية تجهز المنتخب القطري للأمم الآسيوية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:17 ص
4 مواجهات ودية تجهز المنتخب القطري للأمم الآسيوية
منتخب قطر
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محمد الصو
 

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن مواجهة المنتخب السويسري يوم 14 نوفمبر والمنتخب الإيسلندي يوم 18 من نفس الشهر، وديًا في إطار استعداداته لبطولة الإمم الآسيوية بالإمارات العام المقبل.

 

ومن المقرر أن يخوض العنابي القطري، معسكرًا مغلقًا بأوروبا بداية من 11 نوفمبر وحتى 20 من نفس الشهر، استعدادًا لكأس آسيا.

 

وكان فليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، قرر خوض مواجهتين الشهر المقبل أمام الإكوادور يوم 12 أكتوبر، بملعب جاسم بن حمد، على أن يخوض مواجهة أخرى أمام المنتخب الأوزبكستاني في طشقند يوم 16 من نفس الشهر.

 

ويستعد المنتخب العنابي لنهائيات كأس الأمم الآسيوية والمقرر إقامتها بالإمارات بالفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

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