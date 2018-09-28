مجانا مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بث مباشر جودة عالية.. رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم HD
انتهت مباراة الزمالك والقادسية بالتعادل السلبى بين الفريقين في القاهرة، ويحتاج الزمالك للفوز باى نتيجة أو التعادل الإيجابى بأى نتيجة أيضا للتأهل للدور الثانى من البطولة.
يلتقي
فريقي الزمالك والقادسية الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة 28-9-2018
ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويدخل الزمالك
مباراة اليوم باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16، بعد انتهاء مباراة
الذهاب سلبيا بدون أهداف، وتشهد البطولة العربية هذا العام صراعا من نوع خاص حيث
تعد هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة للأندية العربية.
ويعيش
الزمالك حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز في أخر مبارياته على المقاولون العرب، 2-1،
وتصدره مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة.
وكان
معسكر الزمالك قد شهد أزمة مؤخرا بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق
ومحمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق، انتهى باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق
للمباراة.
التشكيل
المتوقع للفريقين:
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم، والذي يتكون من الأردني أدهم مخادمة حكم ساحة، ومساعديه أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد ثان، عمر المعاني حكما رابع، ومراقب المباراة البحريني على محمد على إبراهيم الماجد، ثم مراقب الحكام علي الطريفي.