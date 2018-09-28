ديربي مدريد.. موعد مباراة الريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد انطلاق ديربي مدريد الذي سيجنع بين فريقي الريال وأتلتيكو، يوم غدٍ السبت، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد على ملعب السانتياجو برنابيو، يوم غدٍ السبت الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة حيث خسر من إشبيلية بثلاثية نظيفة بالدوري، بينما يقع الأتلتيكو بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وكان فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني قد تغلب على ويسكا بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الماضية من الدوري الإسباني "الليجا".

وسيتم إذاعة لقاء ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد عبر البث المباشر والحي من خلال قناة "بي إن سبورت 3 H" الرياضية المشفرة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.