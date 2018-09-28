yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الزمالك يلا شوت HD
مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الزمالك يلا شوت HD، يلتقي
فريقي الزمالك والقادسية الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة 28-9-2018
ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويدخل الزمالك
مباراة اليوم باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16، بعد انتهاء مباراة
الذهاب سلبيا بدون أهداف، وتشهد البطولة العربية هذا العام صراعا من نوع خاص حيث
تعد هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة للأندية العربية.
ويعيش الزمالك حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز في أخر مبارياته على المقاولون العرب، 2-1، وتصدره مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة.
وكان
معسكر الزمالك قد شهد أزمة مؤخرا بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق
ومحمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق، انتهى باستبعاد اللاعب من قائمة الفريق
للمباراة.
استقر
جروس المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه في مباراة الغد وسيكون كالتالي:
بينما
من المنتظر أن تكون تشكيلة القادسية على النحو التالي:
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قد أعلن عن طاقم التحكيم لمباراة اليوم، والذي يتكون من الأردني أدهم مخادمة حكم ساحة، ومساعديه أحمد الرويلي مساعد أول ومحمد خلف مساعد ثان، عمر المعاني حكما رابع، ومراقب المباراة البحريني على محمد على إبراهيم الماجد، ثم مراقب الحكام علي الطريفي.