yalla shoot| مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الزمالك يلا شوت HD

مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الزمالك يلا شوت HD، يلتقي فريقي الزمالك والقادسية الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة 28-9-2018 ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، ويدخل الزمالك مباراة اليوم باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل لدور الـ16، بعد انتهاء مباراة الذهاب سلبيا بدون أهداف، وتشهد البطولة العربية هذا العام صراعا من نوع خاص حيث تعد هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة للأندية العربية.

ويعيش الزمالك حالة من الاستقرار الفني بعد الفوز في أخر مبارياته على المقاولون العرب، 2-1، وتصدره مسابقة الدوري المصري برصيد 17 نقطة.





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