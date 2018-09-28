اولمبياد الشباب 2018 : تونس تشارك ب38 رياضيا ورياضية في 15 اختصاصا

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ان تونس ستشارك ب38 رياضيا ورياضية في 15 اختصاص رياضي خلال الالعاب الاولمبية للشباب المقررة بالعاصمة الارجنتينية بوينس ايرس من 6 الى 18 اكتوبر القادم.





وتتمثل الاختصاصات الرياضية في الرقبي ب7 لاعبات ورفع الاثقال والرماية والاشرعة والترياتلون والتايكواندو والعاب القوى والمصارعة والجيدو والملاكمة والجمباز الايقاعي وتنس الطاولة والتجديف والكاياك والسباحة.





وسيسجل العنصر النسائي حضوره بقوة خلال هذه الالعاب حيث يضم الوفد الرياضي التونسي 25 فتاة من مجموع 38