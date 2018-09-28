تعيين جديد على راس شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي

اعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن تعيين عبد اللطيف حمام رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلفا لرمضان صويد.





وشغل حمام خطة مدير المدرسة الوطنية للادارة منذ 8 نوفمبر 2017 بعد ان شغل منصب كاتب دولة مكلف بالتجارة في 25 فيفري 2017. وشغل في مارس 2015 منصب مدير عام للديوان الوطني للسياحة ورئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات سنة 2009.



