تعيين جديد على راس شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:11 صمحمد وليد الجموسي
اعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن تعيين عبد اللطيف حمام رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلفا لرمضان صويد.
وشغل حمام خطة مدير المدرسة الوطنية للادارة منذ 8 نوفمبر 2017 بعد ان شغل منصب كاتب دولة مكلف بالتجارة في 25 فيفري 2017. وشغل في مارس 2015 منصب مدير عام للديوان الوطني للسياحة ورئيسا مديرا عاما لمركز النهوض بالصادرات سنة 2009.
وتواجه شركة فسفاط قفصة عديد الاشكالات بسبب تواتر الاضرابات والاعتصامات منذ ثورة جانفي 2011 وتدهور انتاجها من 8 ملايين طن في 2009 الى 5 ملايين طن في 2014. فيما قدر الانتاج في 2017 بنحو 6،5 مليون طن اي اكثر ب24 بالمائة مقارنة ب2016 واقل ب36 بالمائة مقارنة بالاهداف، التي رسمها القائمون على الشركة في بداية السنة. كما تم رسم هدف انتاج 6،5 مليون طن لكامل سنة 2018 لكن عديد المؤشرات تدل انه يصعب تحقيق ذلك.