سقوط أخطر مروجين للأقراص المخدرة في قبضة مباحث الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم محمد. أ. ع 30 عامًا عاطل مقيم شارع دمنهور - دائرة دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته 310 قرص من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي 205 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم محمد. ع. ح 17 عامًا " عاطل مقيم أبوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهمين اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل أتصلهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الضواحي وقسم شرطة ثان من إلقاء القبض على أخطر مروجين تخصصا في الاتجار وترويج نبات البانجو والأقراص المخدرة متلبسين بالمضبوطات.