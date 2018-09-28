ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سقوط أخطر مروجين للأقراص المخدرة في قبضة مباحث الإسماعيلية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:10 ص
سقوط أخطر مروجين للأقراص المخدرة في قبضة مباحث الإسماعيلية
طباعة
هشام إسماعيل
 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الضواحي وقسم شرطة ثان من إلقاء القبض على أخطر مروجين تخصصا في الاتجار وترويج نبات البانجو والأقراص المخدرة متلبسين بالمضبوطات.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهم محمد. أ. ع 30 عامًا عاطل مقيم شارع دمنهور - دائرة دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته 310 قرص من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي 205 جنيه، وهاتف محمول، والمتهم محمد. ع. ح 17 عامًا " عاطل مقيم أبوعطوة – دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل أتصلهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
المزيد عن: مصر حوادث الإسماعيلية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 4:00:03 AM