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مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس ينفي توقيع اتفاقية شراكة مع أيام قرطاج الموسيقية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:09 ص
مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس ينفي توقيع اتفاقية شراكة مع أيام قرطاج الموسيقية
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محمد وليد الجموسي
 
نفى مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس سمير بشة توقيع اتفاقية شراكة مع إدارة الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية (29 سبتمبر - 6 أكتوبر 2018).

وفنّد سمير بشّة، في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، ما صرّح به مدير أيام قرطاج الموسيقية أشرف الشرقي، بخصوص برمجة دروس للمحترفين بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بتونس.

وبيّن مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس أنه راسل إلكترونيا إدارة الأيام، بتاريخ 24 جوان 2018، ليبلّغها اعتذاره عن توقيع شراكة معها، لتزامن انعقاد هذه الدورة مع العودة الجامعية وحرص إدارة المعهد على إنجاحها.

وكان مدير أيام قرطاج الموسيقية صرّح في الندوة الصحفية، التي تم عقدها يوم 20 سبتمبر الحالي للإعلان عن تفاصيل الدورة، ببرمجة دروس للمحترفين بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بتونس، الهدف منها عقد لقاءات واجتماعات لطلبة الموسيقى مع العازفين والمغنين المحترفين.

ووصف مدير المعهد العالي للموسيقى تصريح مدير أيام قرطاج الموسيقية بـ"المغالطات" معبرا عن أسفه الشديد واستغرابه مما بدر عن الشرقي من "ادعاءات" وتصريحات بوجود "اتفاقيات وهمية وشراكات لا أساس لها من الصحة" على حد تعبيره.   
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