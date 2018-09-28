مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس ينفي توقيع اتفاقية شراكة مع أيام قرطاج الموسيقية

نفى مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس سمير بشة توقيع اتفاقية شراكة مع إدارة الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية (29 سبتمبر - 6 أكتوبر 2018).





وفنّد سمير بشّة، في اتصال هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ، ما صرّح به مدير أيام قرطاج الموسيقية أشرف الشرقي، بخصوص برمجة دروس للمحترفين بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بتونس.





وبيّن مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس أنه راسل إلكترونيا إدارة الأيام، بتاريخ 24 جوان 2018، ليبلّغها اعتذاره عن توقيع شراكة معها، لتزامن انعقاد هذه الدورة مع العودة الجامعية وحرص إدارة المعهد على إنجاحها.





وكان مدير أيام قرطاج الموسيقية صرّح في الندوة الصحفية، التي تم عقدها يوم 20 سبتمبر الحالي للإعلان عن تفاصيل الدورة، ببرمجة دروس للمحترفين بالشراكة مع المعهد العالي للموسيقى بتونس، الهدف منها عقد لقاءات واجتماعات لطلبة الموسيقى مع العازفين والمغنين المحترفين.



