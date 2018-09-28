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تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والثقافة والرياضة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:08 ص
تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والثقافة والرياضة
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محمد وليد الجموسي
 
مثل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات التربية والثقافة والرياضة وتبادل التجارب والخبرات لتطوير قدرات الشباب وترسيخ قيم المواطنة لدى هذه الفئة محور لقاء وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني الخميس بالمديرة العامّة المساعدة لمنظمة اليونسكو المكلفة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية ندى الناشف والوفد المرافق لها .

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي حضره ايضا كاتب الدولة لشؤون الشباب عبد القدوس السعداوي " على أهميّة تطوير آفاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في البرامج ذات الصلة بالشأن الشبابي والرياضي خاصة من خلال دعم المنظومة الإصلاحية في قطاع التربية البدنية" حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك .  
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