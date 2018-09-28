تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين تونس ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والثقافة والرياضة

مثل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات التربية والثقافة والرياضة وتبادل التجارب والخبرات لتطوير قدرات الشباب وترسيخ قيم المواطنة لدى هذه الفئة محور لقاء وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني الخميس بالمديرة العامّة المساعدة لمنظمة اليونسكو المكلفة بالعلوم الإنسانية والإجتماعية ندى الناشف والوفد المرافق لها .



