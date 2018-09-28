نابل: الف هكتار من الاشجار المثمرة و 500 هك من الخضروات والفراولو تضررت من الفيضانات

أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المنصف التايب. في تصريح إعلامي أن ألف هكتار من الاشجار المثمرة والقوارص و 500 هك من الخضروات من البطاطا والفراولو (250هك) والبسباس واللوبيا والسلايط و 200 الف راس طير و 400 راس ارنب و 15 بقرة و 500 راس غنم و 600 بيت نحل هي حصيلة التقييمات الاولية المحينة لابرز الاضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي بولاية نابل بعد فيضانات السبت،

وقال التايب إن نسبة الاضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي يمكن ان تتراوح بين 10 و 15 بالمائة وهي مرشحة للزيادة او النقصان، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تواصل عملها في حصر الاضرار خاصة وانها مست "بصفة أقل خطورة المنشات المرتبطة بالفلاحة.





وأضح أن السدود التلية والبحيرات الجبلية والاودية التي شهدت انجرافات تتطلب تدخلا عاجلا، مبينا ان عددا من المنشات لا يمكن الدخول اليها بعد بسبب صعوبة طبيعتها وتجمع المياه بعدد من ىالضيعات المنخفضة خاصة بعد الفيضانات والانجرافات.





وتواصل عديد الفرق الفنية، بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عملها بكامل معتمديات الولاية في تدقيق التقييم، وتحديد احتياجات الصيانة والتعهد، وفق ما أكده المندوب الجهوي الذي أعلن أن التقييمات المضبوطة للاضرار التي لحقت بالفلاحين ستكون جاهزة خلال عشرة ايام على اقصى تقدير.



