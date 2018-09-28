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تظاهرة "موتو تور 2018" للدراجات النارية في تونس من 10 الى 15 اكتوبر المقبل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:06 ص
تظاهرة موتو تور 2018 للدراجات النارية في تونس من 10 الى 15 اكتوبر المقبل
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محمد وليد الجموسي
 
تحادث كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري الخميس مع رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة مهدي باش حامبة بخصوص تظاهرة "موتو تور للأمم 2018" التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية .

وتحتضن تونس هذه التظاهرة الرياضية التي تتواصل من 10 الى 15 اكتوبر 2018 بمشاركة 150 متسابقا يمثلون 13 دولة .

وتتجاوز هذه المسابقة البعد الرياضي لتشكل تظاهرة ثقافية وسياحية وفرصة للتسويق للبلاد التونسية بما أن مسارات هذه المسابقة ستجوب عددا من جهات الجمهورية .  
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