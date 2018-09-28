بالصور.. الإمارات تطلق ساعة العد التنازلي للأمم الأسيوية

أطلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء أمس الخميس ساعة العد التنازلي لنهائيات كأس الأمم الأسيوية والمقرر إقامتها بالإمارات، العام المقبل.

وكان ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، شهد احتفالية كبرى للكشف عن العد التنازلي للمائة يوم قبل إنطلاق البطولة في 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبل.

وقام داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الأسيوي بتدشين ساعة العد التنازلي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المحلية المنظمة مدير البطولة، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

كما حضر حفل إطلاق ساعة العد التنازلي عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وماجد عبدالله أسطورة الكرة السعودية وعدد من الرياضيين بالكرة الأسيوية للوقوف على تحضيرات البطولة.