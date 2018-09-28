الانتاج الصناعي يتراجع بنسبة 0،7 بالمائة موفى جويلية 2018

أفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018 تراجعا في حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.





وفسر المعهد الوطني للاحصاء ذلك أساسا إلى التراجع المسجل في قطاع المواد الكيميائية بنسبة 9،2 بالمائة نتيجة الإنخفاض الملحوظ المسجل في انتاج مشتقات الفسفاط وقطاع المواد المنجميّة غير المعدنية بنسبة 8،3 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 35،9 بالمائة الى جانب قطاع المستخرجات المنجمية الغير المولدة للطاقة بنسبة 18 بالمائة.





وتجدر الاشارة الى ان الانتاج من الفسفاط تحول من 2،8 مليون طن خلال الاشهر السبعة الاولى من 2017 الى 1،9 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2018.





في المقابل سجل الإنتاج الصناعي زيادة في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 8،2 بالمائة نتيجة الإرتفاع الملحوظ المسجل في إنتاج زيت الزيتون وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1،9 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1 بالمائة.





وأفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال شهر جويلية 2018 ارتفاعا في حجم الإنتاج بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 2،4 بالمائة، ويعزى ذلك أساسا إلى الارتفاع المسجل في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 15،7 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 1،6 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1،9 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 8،7 بالمائة وقطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 8،2 بالمائة.



