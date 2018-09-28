تطاوين في حاجة الى مستثمرين كبار في القطاع السياحي

قال المندوب الجهوي للسياحة في تطاوين، وليد الرحالي، إن الولاية تحتاج إلى من يبادر بالاستثمار في القطاع السياحي ليتبعه اخرون على غرار ما تم عند بعث أول وكالة أسفار ليصبح عددها الان 17 وكالة في الجهة، وعلى غرار الإقامات الريفية التي تكاثرت بذات الطريقة، وفق قوله.





ودعا في تصريح لمراسل (وات) على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها المندوبية الجهوية للسياحة أمس الخميس، بالتعاون مع مركز تونس للإعلام السياحي، الذي اختار هذا العام " الاستثمار السياحي والتحول الرقمي " شعارا له، إلى مزيد التعريف بثراء الجهة وبخصوصياتها السياحية المتفردة، مشيرا إلى أن موقع " اكتشف تونس " يتضمن تعريفا شافيا بالجنوب الصحراوي، وصورا جميلة لعدة مواقع من الجهة.





وشدد، في هذا الصدد، على أهمية مزيد الاستفادة من الشبكة العنكبوتية لتسويق جمالية هذه الربوع وخصائصها على غرار صناعاتها التقليدية، وكذلك عبر وكالات الأسفار المحلية والعالمية ومنها الموقع الشهير للحجز بالنزل.





وذكر الرحالي بالوفود الصحفية التي تستضيفها تونس وتزور مختلف المواقع السياحية المعروفة في الجهة، اضافة الى ما يبذله أبناء الجهة في الخارج والداخل من إشهار وإبراز لخصوصية الجهة وعاداتها وتقاليدها حتى تستقطب المستثمرين ولا سيما القادرون منهم على بعث نزل كبرى وذات طاقة استيعاب هامة.



