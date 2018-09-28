قفصة: 250 طفلا من أبناء العائلات محدودة الدخل سينتفعون ببرنامج"روضتنا في حومتنا"

سينتفع خلال العام الدّراسي 2018 / 2019، ولأول مرة في ولاية قفصة، ما لا يقل عن 250 طفلا وطفلة من الجهة بالبرنامج الوطني "روضتنا في حومتنا"،الذي تنجزه وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، وتتراوح أعمار هؤلاء الاطفال ما بين 3 و 4 سنوات.





وأفادت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السّن، نبوية عرفة، مراسل (وات) أن الاطفال المنتفعين من هذا البرنامج تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 ستوات، مشيرة إلى أنه تم ّضبط القائمة النهائية لهؤلاء الاطفال في إطار لجنة جهوية شاركت فيها عديد الأطراف من بينها الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية التي قامت باعداد بحث اجتماعي حول الوضعيات الاجتماعية لعائلات الاطفال المرشّحين للانتفاع بهذا البرنامج.





ويتمثّل هذا البرنامج، الذي سينطلق تنفيذه في بداية شهر اكتوبر القادم، في التكفل مادّيا بالاطفال المستفيدين منه، وهم كلّهم من أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند وذوي الدخل المحدود، وإلحاقهم برياض الأطفال طيلة 9 اشهر.





وحسب نبوية عرفة فقد رصدت وزارة المرأة مبلغا بحوالي 57 ألف دينار لتمويل هذا البرنامج في قسطه الخاصّ بولاية قفصة .





وبرنامج "روضتنا في حومتنا" هو برنامج للنّهوض بالطفولة المبكرة وكان يسمّى عند إطلاقه في سنة 2010 "برنامج دعم أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند" وخاصّة أطفال الاحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية التي تسجل ضعفا في عدد الأطفال الذين يرتادون مؤسسات التربية ما قبل المدرسة.



